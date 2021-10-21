財政數學小教室開課，要來教大家超簡單但超重要的加減乘除法，學會這道題，五倍券開心花、發票權益也不忘。

財政部表示，五倍券等同現金（其它加碼券相同），使用統一發票的店家銷售貨物或勞務，不管是單純收取五倍券、還是部份五倍券部分收現金，都必須按照「實際收到的總金額」開立發票給消費者並報繳營業稅，也就是說，老闆收到多少錢、發票就要開多少錢。

財政部呼籲，民眾消費結帳使用載具、索取雲端發票，讓雲端專屬獎的中獎機會幫你的五倍券變更大。