民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼台北市長柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導念課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想念啦」。網友在簡舒培臉書留言，「在議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問這是民主？」、「身為大安文山區的選民，真的非常丟臉！」、「市政質詢您要求唸蔡語錄？」

柯文哲20日下午赴議會報告總預算計畫時，簡舒培要求柯一字不漏念出這些內容，柯則回應「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我唸課文。」簡再嗆，「你說她講的是廢話，你現在又變成小學生」，顯見柯根本不敢說這4個堅持。柯文哲說他身為台北市長，不需要給簡當小學生來教育。簡再次要求柯「唸！」，如果不敢唸出來就和總統道歉，遭柯反嗆「就因為她這廢話我不想念啦」！

對此，網友在簡舒培臉書留言，「在議會問這種問題根本亂七八糟」、「請問這是民主？」、「身為大安文山區的選民，真的非常丟臉！」、「市政質詢您要求唸蔡語錄？」「笑死人，不著重市政質詢，搞意識形態，然後被罵就扯都是民眾黨出征，笑死人。」

不過也有人幫簡舒培說話，「蔡總統四個堅持就是說出絕大多數台灣人的內心堅持，若是不認同或不敢說出來，那還算是台灣人嗎？」