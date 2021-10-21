因應中央疫情指揮中心之防疫餐飲規定鬆綁，中信兄弟球團接獲中華職棒聯盟指示，自22日起，在觀眾席維持梅花座並全程配戴口罩的前提下，開放球迷於指定座位上飲食，不得任意更換座位，非飲食期間皆需配戴口罩，另外本周樂天桃猿在桃園賽事同樣開放座位區飲食。

歷經因疫情延賽近2個月，中職在7月13日重啟賽程，復賽後從一開始的閉門比賽，因疫情趨緩逐步放寬防疫規範，從開放25%觀眾進場到目前的50％、在場外設置飲食區到開放座位區飲食。

兄弟表示，洲際球場內店舖、餐車及場外攤販將提供符合防疫規定之餐盒及飲品，並有條件開放攜帶外食進入，有關餐飲須為密閉式餐盒，除此之外，零食、餅乾類尚未開放，請勿攜帶入內；有關飲料須為可閉鎖式寶特瓶裝及封閉式杯蓋類，除此之外，易開罐類飲品尚未開放，請勿攜帶入內。

中職雖然收到座位區飲食許可，不過細節安排仍要與各地方政府確認，明天另一場味全龍與富邦悍將的比賽，龍隊表示，天母球場開放餐飲販售，並將於場外設置飲食區，但目前仍未開放球迷在戶外若進一步有收到市府通知，將立即調整於座位區上飲食。