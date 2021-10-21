新冠肺炎肆虐全球將近2年，台灣在這段期間也曾經爆發大型社區感染，在病毒大流行的背景下，全球人類的生活模式出現改變。隨著新冠疫苗的研發，漸漸開始有「與病毒共存」的聲音出現，不過重症醫師黃軒提醒，不能太早鬆懈，在人類打滿2劑疫苗+覆蓋率80％以前，隨時仍有可能會急速升溫。

「COVID-19會突然消失嗎？」黃軒指出，在過去二千年裡，鼠疫奪走了數億人的生命，至今仍未絕跡；天花病毒也曾爆發大流行長達200年，直到疫苗問世後才消滅；40多年前爆發愛滋病大流行，雖然全球公共衛生單位介入後新增病例趨緩，但仍存在地球；2002年爆發的SARS疫情，後來也透過「進行檢測」、「隔離」、「隔離疑似病例」、「限制旅行」等手段產生很大防疫效果。

到了2019年新冠肺炎爆發，雖然沒有SARS來得致命，但卻更具傳染性，有研究顯示，無症狀患者體內的病毒數量，與有症狀的患者相當。因此，多數人在不知情下，替公共衛生帶來風險。就他國經驗，黃軒醫師針對日本和新加坡防疫進行分析：

●日本

黃軒指出，日本透過隔離、減少接觸手段，外加全國近7成的疫苗接種率，達到了新增病例下降。但並不能鬆懈太早，由於Delta變異株的流行，以及年輕人多為無症狀，可能還沒有接受檢測，社區仍有一定數量的感染者。

另外，根據科學研究，疫苗覆蓋率要達80％-87.5％以上，才阻擋大傳染，但日本目前完成滿二劑的疫苗，也僅有67.7%而已！要完全抵擋Delta病毒，還差很遠。

●新加坡

早已號稱「與病毒共存」的新加坡，近期疫情持續一再惡化，在美國疾病管制與預防中心（CDC）最新的旅遊警示名單中，被升至「最高風險名單」。黃軒指出，問題就出在「太早宣布『與病毒共存』了 。」

黃軒再度提及，要阻擋Delta病毒，科學研究疫苗覆蓋率要達80％-87.5％以上，但新加坡的真實打滿2劑覆蓋率，只有79.41％，根本不足以阻擋Delta病毒擴散。其實不只新加坡，很多國家也喊出「與病毒共存」口號，但卻含糊把1劑+2劑人數加在一起，沒有達到真正覆蓋率80％。

黃軒強調，人類面對Delta就是不能含糊，只要打滿二劑覆蓋率不滿80％，「就是很難與病毒共存！」圖為花博接種站13日開放施打68歲以上長者第2劑莫德納與AZ疫苗。（資料照，郭吉銓攝）

黃軒強調，人類面對Delta就是不能含糊，「只要打滿二劑覆蓋率不滿80％，就是很難與病毒共存！」他也說，疫苗並不是消滅新冠肺炎的唯一工具，仍然需要很多的NPI（非藥物干預）公共衛生措施的搭配，才能如願完全控制這波大流行！

黃軒指出，未來人類勢必會與病毒共存，而根據歷史經驗，必須做到「隔離」、「檢疫」、「疫苗」、「抗病毒藥物」、「繼續維持NPI介入措施，一直到新增的病例小於5%」這5點才能有效控制疫情，若我們沒有務實打滿2劑+80％覆蓋率，人民的健康情況仍是堪慮的。

黃軒坦言，病毒是不會忽然消失的，只要當局沒有全面落實保障人民的生命，也有可能忽然疫情急速升溫。日本專家警告，「即使感染人數暫時下降，新的浪潮也會到來。」黃軒認為，病毒絕不是當局喊「與病毒共存」，「病毒消失了」，就會忽然和你投降共存或完全消滅了，我們仍然得戒慎虔誠。