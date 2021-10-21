海軍司令劉志斌上將（左）代表國防部長邱國正頒贈官兵慰問品。軍聞社提供

軍友社理事長李棟樑今日前往北部天弓飛彈連，及雄風飛彈中隊慰問，感謝官兵長期在崗位克盡職責，時時刻刻站在最前線，守護國家安全。

今年10月31日是軍友社成立70週年，由於疫情影響，慶祝活動改以慰訪陸海空軍各1個偏遠卻重要的基層部隊，今天到空軍611營1連，及海軍海鋒第3中隊；明天到陸軍特戰2營第2連。

李棟樑上午在海軍司令劉志斌上將、空軍政戰副主任高士桓少將、國防部政戰局副局長劉慶斌少將及軍友社秘書長蔡鴻圖等人陪同下，前往慰問海軍雄風飛彈部隊、空軍天弓飛彈部隊，除頒發慰問金外，也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們衛國辛勞。

李棟樑指出，近日因應敵情威脅，海軍及空軍執行各項戰備訓練工作，隨時因應特殊狀況做準備，非常辛苦，因此他特別來看重要據點官兵，給他們加油打氣，未來軍友社也將持續為官兵提供創新服務，永遠做國軍堅強的後盾，支持國軍。他提醒官兵，天氣逐漸轉涼，官兵身處在高山及偏遠地區，要特別注意保暖，有強健的體格，國軍才能發揮戰力。