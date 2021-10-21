針對國泰世華銀ATM與網銀連兩天出包，金管會銀行局官員21日表示，原預估交易異常筆數達約4.1萬筆，但實際清查後為3萬9千多筆，相關受影響的交易在10月19、20日都已完成退款，該行在10月18日已通報重大偶發事件，應在通報次日七日內函報詳細情形，金管會視檢討報告再看改善情形與釐清相關責任。

銀行局指出，國泰世華銀已對外道歉，並承諾客戶權益不受影響，若因本次事件影響到個人、公司的票據、交割款項事宜已提供專線處理，未來銀行在做優化系統時，會以更高規格壓力測試，

銀行局指出，10月19日已請國泰世華要盡速恢復系統正常運作，要確實保障客戶、補償客戶因此事件所受的損失、確實檢討系統發生異常原因，避免類似情事發生。

國泰世華銀則指出，10月18、19日異常扣款之提款及轉帳交易，多數已依交易結果完成帳務修正或退款，亦返還交易所產生之手續費。然而因部分交易需相關單位配合，例如：交易涉及第三方清算平台、入帳至虛擬帳號（如全國繳費網）或需與他行協商退款，在國泰世華銀盡力協調下，仍有少數客戶尚未收到返還的款項及手續費。

國泰世華銀指出，將在最快的時間內完成相關作業，確保客戶權益不受影響。