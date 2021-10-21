香港演藝圈模範夫妻檔張智霖和袁詠儀，兩人相戀結婚超過20年，婚後育有一個寶貝兒子，他們一個是不老男神，一個是昔日冠軍港姐，至今人氣仍不減；近期張智霖參加節目《披荊斬棘的哥哥》，雖然已經50歲唱跳依舊難不倒他，但最新舞台表演他滿嘴鬍子都白了，袁詠儀證實那是自然白不是染的，網友全被感動到。

男神張智霖出道數十年人氣一直都很火，近期在《披荊斬棘的哥哥》中一次次精彩的表現，讓他演藝事業再創巔峰；而張智霖和愛妻袁詠儀是出了名感情好，結婚多年被拍到也都是勾手或十指交扣，他錄製節目長時間分隔兩地，節目中也能看到他和袁詠儀熱線，感情依然親密無間。

張智霖最新舞台表演滿嘴鬍子都白了，袁詠儀證實那是自然白不是染的，網友全被感動到。(圖/ 摘自微博)

在最新一集中，兩位參賽哥哥張智霖和張晉的愛妻袁詠儀和蔡少芬，終於親自到舞台現場替另一半加油，張智霖在這次的舞台感性流露，一直是不老男神的他卻以滿嘴白鬍子登台，驚艷眾人，更感性說出「我把青春全給了你們」，不只粉絲聽完都心動，袁詠儀在台下也哽咽落淚。

表演結束後，劉濤訪問他們的時候，以為張智霖為了表演把鬍子染白了，但台下的袁詠儀跳出來證實，直言「他是天然白，他真的把整個青春給了演藝事業了」，感人真相瞬間讓台下粉絲又淪陷；張智霖表演畫面也被網友瘋傳，熱情留言「謝謝智霖哥來過我們的青春」、「年紀越大越有味道」、「我都30歲了，智霖哥哥50歲鬍子白了不意外吧」、「這個男人為什麼這麼完美」。