衛福部長陳時中今（21）日宣布，第13輪疫苗規劃，將開放已接種AZ疫苗的民眾混打BNT，讓民眾儘快獲得2劑疫苗的完整保護力，先前有研究指出AZ混打BNT保護力較高，但出現發燒、冷顫、肌肉痠痛、頭痛、虛弱等副作用的機率也較高。

根據《BBC》報導，英國牛津大學團隊今年2月啟動AZ+BNT混打研究，找來830名50歲以上的志願者分析混打疫苗的效果，今年5月時先揭露初步研究數據，發現混打2種疫苗的受測者，比起接種2劑相同疫苗的受測者，更可能發生輕度副作用。

從受測者發燒的機率來看，打兩劑AZ為10%，打2劑BNT為21%，先打AZ再打BNT為34%，先打BNT再打AZ的為41%。另外，有近8成先打AZ再打BNT的受測者在接種後感到疲勞虛弱，打2劑AZ以及打2劑BNT的受測者則皆低於6成。而受測者產生頭痛的機率，以混打2劑疫苗者最高，皆為62%，打2劑BNT為40%，2劑AZ則最低，近32%。

該研究指出，雖然AZ與BNT混打較易產生副作用，卻無嚴重不良反應，且先打AZ再打BNT疫苗所形成的抗體濃度，是施打2劑AZ疫苗的9倍。