東京奧運金牌組合李洋／王齊麟，今天在丹麥公開賽男雙16強對決世界排名15的日本搭檔保木卓朗／小林優吾，鏖戰40分鐘後以19比21、17比21吞下東奧奪金後首敗，無緣8強。

麟洋配今年氣勢如虹，今天賽前本季總戰績24勝1敗，東奧兩人在小組賽輸掉首戰後，奮勇拉出5連勝拿下金牌，接著在湯姆斯盃3次出賽都拿下勝利，加上本周於丹麥公開賽闖過頭關，打出近來的9連勝。

麟洋配與保木卓朗／小林優吾僅在去年亞錦賽碰過1次，打滿3局才拿下勝利。兩組人馬這次在丹麥第3大城歐登西對決，首局9平後麟洋陷入落後局面，尾聲雖連拿3分追成19平，可惜功虧一簣讓日本組合連得2分，讓出首局。

次局前段麟洋與對手緊咬纏鬥，但10平後突然斷線連丟6分，兩人雖然奮力反攻，兩度追到只剩兩分差距，可惜最後王齊麟一次回擊掛網，面對賽末點又回擊過長出界，首次不敵這組日本搭檔也中止近期連勝紀錄。