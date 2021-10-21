沃旭持有的大彰化西南風場，過去分別獲得遴選風場、競標風場的開發權，其中競標2風場21日在環保署進行環差審查，由於變更風機大小與水下基礎形式，希望降低對環境衝擊，不過委員認為，由於新式水下基礎在台灣沒有先例，須補足更多資料，並且包含台灣地質特性與對抗颱風地震等資料，後續在明年1月前補足，後續擇期再審。

沃旭指出，這次新使用的管架式負壓沉箱水下基礎（Suction Bucket Jacket）是一種幾乎無噪音的水下基礎應用，有別於管架式水下基礎要把高65-85公尺的基樁打入海床，再由基樁支撐管架（Jacket），管架式負壓沉箱水下基礎結合基樁與沉箱設計，每支水下有三個沉箱，利用海底的負壓差，讓基礎能穩定固定在海床上。安裝過程中無噪音，且未來風機要除役時，管架式負壓沉箱水下基礎可以完整撤除，是能實現永續生態最新科技。

不過委員認為，由於負壓沉箱適用於較軟的地質，但台灣有地震與颱風等多種情況，擔憂強風讓圓柱本身震動就可能會讓土壤液化、造成傾斜甚至倒塌，應加強安全性評估；並補充對海域生態環境可能影響及因應措施。