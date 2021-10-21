民進黨「憲政改革小組」今舉行大會，預計通過最終修憲提案，國民黨團總召費鴻泰直言，修憲議題都可談，唯獨降低門檻免談，並認為過去修憲時都有舉辦國是會議，蔡總統應依例舉辦凝聚社會共識。

費鴻泰指出，修憲不只是國民黨團的事情，也與中央黨部有關，國民黨內預計下週進行修憲議題的討論，目前未決定是否要提黨版或與其他在野黨合作，但將透過智庫邀一些憲政學者交換意見。

針對民進黨主張的調降修憲門檻議題，費鴻泰直言「免談」，強調修憲是國家大事，憲法很多東西要穩定，若調降門檻後導致國家一天到晚在修憲，很多人有意見。

對於民進黨有意廢考試院與監察院議題，費鴻泰表示，應朝3處理方向，維持、廢掉或門檻提高，若將同意權門檻從立院過半同意拉高到須2／3同意，未來考監委員才能夠真正找到專家而非帶政黨色彩。

另外，費鴻泰指出，至於總統跟立委任期一致，這個爭議不大，畢竟看守時間若過長政院也都不好做事情，但這些目前都是他個人意見。