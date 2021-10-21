39歲大陸知名鋼琴家李雲迪，今日驚傳其演出湖南衛視《披荊斬棘的哥哥》無端被打上馬賽克，更有網友爆料他因涉黃被捕，導致相關演出需在全網下架，即便湖南衛視稍早已更新片源，換上李雲迪未打碼的正常版本，仍止不住風波。剛剛北京公安局官方微博「平安北京」更PO出一張鋼琴照，寫下：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯…… 。」消息一出讓陸網瞬間暴動。

李雲迪驚傳演出綜藝被打碼，隨後北京朝陽區警方通報，指接獲群眾舉報，有人在該區賣淫嫖娼，經依法調查，拘捕一名29歲陳姓賣淫女子及39歲嫖客李某迪，兩人對違法事實供認不諱，目前均已被行政拘留。不過目前李雲迪方面仍未有回應。

北京公安局微博PO鋼琴照，證實李雲迪違法被捕。(取自平安公安微博)

李雲迪2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為有史以來最年輕的獲獎者，高貴優雅形象與傑出的音樂天賦讓他深獲大票樂迷支持。而李雲迪的感情世界撲朔迷離，2009年曾被港媒報導，他與身形高挑的女伴現身北京，據傳已結婚，女方手上無名指戴著戒指。女子更被爆料名叫華真，家境不錯，後來更有傳言稱兩人已離婚，不過李雲迪方面則回應是空穴來風。

李雲迪被官方證實嫖妓被捕，早前更有網友爆料指出，「據傳李雲迪涉黃被抓了，還是吳簽供出來的。」至於李雲迪被捕是否跟吳亦凡供詞有關，目前尚未能得知，但可以確定的是，他完美鋼琴王子形象已徹底崩壞，粉絲聞訊紛紛崩潰「朝陽區的監獄還真是臥虎藏龍啊」、「我震驚了！我再也不信大藝術家的人設了朋友們」、「唱歌的伴奏的都有了，朝陽區真的牛」。