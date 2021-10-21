大陸39歲知名鋼琴家李雲迪21日經北京市公安朝陽分局證實，已因在朝陽某社區嫖妓被捕，目前已依《治安管理處罰法》遭朝陽公安分局行政拘留中，通常一次要關15天。

李雲迪涉黃新聞一早就沸沸揚揚，網友指他行為不撿被抓，成了劣跡藝人，相關作品都已「全網下架」，直到晚間「真相大白」。

10月21日晚，北京朝陽公安分局官方「平安北京朝陽發布」通報稱，近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某社區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳X卉（女，29歲），嫖娼違法人員李雲迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

大陸網易娛樂報導，從北京市公安局此前在「平安北京」上載一幅鋼琴黑白鍵盤照片，「就有預告：這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」

李雲迪最近在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》唱跳表演贏得觀眾掌聲，不過李雲迪21日網上新上線節目展現鋼琴專業，還高唱張學友經典曲〈她來聽我的演唱會〉為節目宣傳的畫面，不但被刪減還被馬賽克，網路盛傳他是「嫖娼」被抓成了劣跡藝人，製作單位一時還以後製疏失，說明是誤打李雲迪馬賽克，已換置正常畫面，沒想到傳聞竟是真的。