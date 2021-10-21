罷免台灣基進黨陳柏惟23日舉行投票，根據網友提供陳柏惟陣營22日造勢晚會場地佈置的照片，除LED大螢幕、超寬敞的場地、還有超華麗的舞台燈光、音響，申請室外集會人數上限3000人的防疫計畫；市府21日晚上核准，該場晚會可能為防疫降級至2級以來，最大場集會活動。

刪Ｑ總部指出，民進黨從總統、行政院長、立委、議員、縣市黨部主委都發聲力挺，甚至連高鐵都「碰巧」開放學生優惠專案，儼然全國執政黨動起來，要來保住陳柏惟的立委飯碗。

刪Ｑ總部說，雖然陳柏惟陣營總說很窮困、小黨沒資源、沒經費很辛苦，但是卻有辦法舉辦這麼數千人的造勢晚會；罷免總部選了一個只能容納200人的場地，要辦理陳柏惟的歡送晚會，相較之下誰弱勢、誰艱困一眼就能看穿。

刪Ｑ總部表示，疫情只是趨緩，絕對不能掉以輕心，為了自己的職位，讓支持者冒著危險大量群聚，政府這麼嚴密的境管都會出現漏洞，陳柏惟的造勢晚會南來北往的人、一輛輛的遊覽車，難道不會成為防疫破口嗎？

市府強調，目前防疫規定室外集會活動人數上限為300人，若超額須提防疫計畫，反罷免陣營提出集會上限3000人，該活動場地為超過1萬平方米，以防疫規定公共場域人流控管或總量管制，室外空間至少1米／人（1平方米／人），該場地每人有3.3平方米／人，符合規定。