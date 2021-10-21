過去曾有人說「台灣最美的風景是人」，不過台灣人也有許多為人詬病的壞習慣，有網友好奇在《PTT》詢問「你最討厭台灣人哪些行為跟個性？」結果有3種行為被不少人點名，覺得超蠢又沒禮貌，而且臉皮厚到極點。

原PO在《PTT》表示，相信各位台灣人一定有一堆令人討厭的言行舉止，如果要從這些言行舉止中，挑出一個最令你最討厭、最反感的，請問哪種行為跟個性最令你無法忍受？貼文一出引起熱議，其中「違停、佔位」、「雙標又硬拗」以及「貪小便宜」這3種行為都被高度點名讓人超討厭。

有不少網友表示，很討厭亂開車、亂停車，轉彎跟起步不打方向燈的人，批評有些人只貪圖個人方便，沒停車時甚至用盆栽佔位，霸佔久了就以為是自家的位子，得了便宜還賣乖，超沒禮貌。

也有很多網友認為「雙標」的人最討厭，例如欺善怕惡，喜歡公審別人、五十步笑百步的「塔綠斑雙標」，只會批判、出一張嘴，還有網友舉例「台灣人最討厭兩種人，第一是違停的人，第二是違停檢舉魔人…」，笑稱超蠢。

此外，有許多人都提到「短視近利、貪小便宜」，認為台灣人一堆不守規矩、貪生怕死的，有些只顧著拿別人的好處，從節儉變成貪小便宜，什麼都想免費，佔盡別人的便宜，簡直厚臉皮到極點，並感嘆可悲的是，台灣這種人越來越多了。