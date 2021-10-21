民進黨台北市議員簡舒培20日在台北市議會質詢時，要求台北市長柯文哲背誦總統蔡英文的「4個堅持」，柯P反問「我不需要當個小學生，讓妳老師來指導我要說什麼」。前民進黨立委郭正亮分析認為，簡舒培這個動作，完全是她自己的選舉考量，比誰較能代表總統蔡英文。

郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，簡舒培這個動作完全是她自己的選舉考量。因為「口譯哥」趙怡翔要來參選大安文山選區，財力雄厚的仁本集團二代陳聖文也表態參選這一區，簡舒培壓力非常大，所以她一定要想辦法突出自己，比「口譯哥」還是她能代表蔡英文？因此就下猛藥。由於這是多席次選舉，就會有這種現象，因為那一區選13個，簡舒培就要凸顯是反柯的人，若挺英的來支持他，這樣就足以當選了。

郭正亮接著表示，因為市議員明年才改選，所以估計未來這種競爭很激烈的選區，這種現象會不斷出現。台北市議員徐巧芯則諷刺說，以後「4個堅持」要刻在背上。語畢，現場不禁大笑。

台北市大安文山選區有13名議員席次，民進黨上回只拿下包括簡舒培、王閔生和阮昭雄等3席議員。但目前民進黨很多參選人開始勤跑基層，像「口譯哥」趙怡翔，已辭去駐美代表處政治組長一職，返台投入大安文山區議員選戰，還有英系的陳聖文和綠色連線的陳唐博，以及不排除回鍋參選的李慶鋒，光是民進黨內就有6人要參戰，被喻為超級戰區。