中國前文化和旅遊部副部長李金早受賄案今天開庭審理。檢方追溯他25年黨職和公職生涯不法情事，非法收受財物共計人民幣6550.4164萬元（約新台幣2億8560萬元）。法院將擇期宣判。

瀋陽中院微信公眾號今天發布，遼寧省瀋陽市中級人民法院一審開庭審理文化和旅遊部原黨組副書記、副部長李金早受賄一案。

瀋陽市人民檢察院指控：1996年至2020年，李金早利用擔任中共廣西壯族自治區黨委常委、自治區副主席、商務部副部長、文化和旅遊部副部長等職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在資格審批、工程承攬和職務提拔等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣6550.4164萬元。

李金早當庭表示認罪悔罪。

根據中央紀委國家監委官網通報，李金早2020年7月被查，今年1月25日被開除黨職和公職。

瀋陽中院表示，李金早對抗組織審查，欺騙組織，搞迷信活動；頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品；利用職權為親屬經營活動謀利，家風敗壞，生活腐化，夥同家人收錢斂財；利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物等。

李金早今年63歲。新京報指出，從他自2001年10月任廣西壯族自治區黨委常委至被查，長達19年在副部級崗位上工作。（編輯：張淑伶）1101021