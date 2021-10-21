史瓦帝尼一個護理師工會今天表示，安全部隊使用實彈驅散發起民主抗議的護理師，至少30名護理師中彈。

法新社報導，原名史瓦濟蘭（Swaziland）的史瓦帝尼昨天爆發抗議後，網路持續封鎖到今天，不易匯集國內各地的訊息。

路透社指出，MTN集團（MTN Group）史瓦帝尼分公司在聲明中表示，MTN Eswatini和其他電信公司被告知將臉書和其通訊App斷線，並等待進一步通知。

MTN Eswatini說：「本公司已執行指令，將臉書和臉書Messenger斷線…我們將持續與利害關係人交涉，將服務中斷的影響和持續時間降到最低。」

史瓦濟蘭民主護理師工會（Swaziland Democratic Nurses Union）說：「護理師和其他勞工聚集在加冕公園（Coronation Park），警方和軍隊使用前所未見的武力。他們在首都各地粗魯驅趕抗議者，民眾逃跑時遭實彈擊中。」

工會表示，有4人中彈在醫院進行手術，總共有30名受傷醫療人員已接受治療。

非洲最後一個絕對君主專制國史瓦帝尼近來爆發挺民主示威，呼籲終結現任國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）政權，警方與抗議人士衝突不斷。