疫情警戒加上通貨膨脹，民眾預期荷包縮水，帶動二手拍賣市場交易量；東南亞區拍賣集團 Carousell旋轉拍賣調查發現，台灣二手衣買賣快速增長，尤其二手女性時尚分類，今年5月至8月相比，瀏覽量暴增99％，刊登的商品數量則增加了41％，為年輕人挖寶聖地，包包皮夾、洋裝、鞋子也是熱門刊登分類，平均二手價約是新品3分之1價格，外套約是2分之1。

在旋轉拍賣女性時尚類別中，最多人搜尋的關鍵字是「正韓」，因為相較於全新的正韓服飾售價通常為1000 起，在二手衣市場，正韓女裝平均價格落在370元左右，為民眾省下非常多置裝費用。

除了節省花費外，二手轉賣也融入綠色消費概念、減少資源浪費，尤其在 2021 年，時尚產業造成的環境問題更引人關注，加上疫情影響全球貨櫃短缺，導致將舊衣服運往海外捐贈、回收再製的成本大幅上升，然而丟棄焚燒也不是一個有效的解決對策；據環保署統計，去年台灣共收回了78萬591公噸的舊衣。

女性時尚是拍賣上最大的類別之一，尤其今年第二季疫情升溫進一步推動了該類別增長。以旋轉拍賣為例，新產品轉賣和二手商品刊登數量各佔 50％，其中二手商品數量最多的的子分類是包包皮夾、洋裝和鞋子，平均而言，每個刊登女裝時尚類別的用戶，每月至少會刊登1件服裝。

除了刊登數量增加外，我們還看到消費者購物需求不斷成長；彙整今年1月至8月的消費趨勢，上衣、下著是最常被瀏覽的子分類，如果民眾家裡有閒置的衣服、褲子裙子等，有很高的機會快速售出。

台灣用戶最喜愛的品牌二手衣包含Uniqlo、ZARA 和 adidas，關鍵字搜尋量最高。而依照時尚風格瀏覽量排行，前四名分別是運動服飾、日系穿搭、韓系穿搭和復古風。