賽前以些微勝率暫居下半季龍頭的中信兄弟，21日靠著王牌投手德保拉完投9局僅失1分，以2比1逆轉擊敗樂天桃猿，避免陷入連敗外，更是成功捍衛第1名的位置，領先統一獅隊0.5場勝場差，德保拉奪下本季第15勝，再度重回投手「三冠王」位置。

德保拉日前與羅傑斯因為打疫苗跳過1次先發，今天德保拉重回先發行列，雖然他在第3局因高飛犧牲打掉分，但他接下來回穩，只讓猿隊敲出3支零星安打，打線也給予火力支援，5局下許基宏安打追平，6局則靠黃鈞聲高飛犧牲打超前比分。

最終德保拉用103球完投9局，飆出11次三振、沒有任何保送，只被敲出5支安打、失1分，奪下本季第15勝，再度追上統一獅隊布雷克，並列勝投王，這也是德保拉生涯第3、本季第2場完投勝，也是生涯首場無四死完投勝。

獲選單場MVP的德保拉賽後先是接受隊友潑水慶賀，之後登上頒獎台熱舞，他談到日前與球隊提前續約的主因，最重要原因之一就是球迷的支持，自己也非常喜歡台灣打球的環境；至於與布雷克之間的良性競爭，德保拉表示，今年對於三冠王不抱太大希望，一切順其自然，「如果能贏，這是上帝給的榮耀，但如果是對方拿到，這也是他應得的。」

德保拉也知道近期中職舉辦的明星票選，對於在先發投手領先群雄，他感謝球迷們的支持，「謝謝你們願意相信我，把票投給我，很多投手也很厲害，但你們選擇了我，我會努力表現出來。」