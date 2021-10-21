T1聯盟賽程表。(T1聯盟提供)

經過將近半年緊鑼密鼓籌備，T1聯盟元年球季確定將在11月27日點燃戰火，全台六都6支列強台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹、高雄海神蓄勢待發，例行賽共將上演90場激戰，包括首度推出「春節大戰」，完整賽程在21日全數公開。

聯盟元年6隊參戰，各隊在例行賽都將進行15場主場、15場客場，共計30場賽事，總計全季聯盟例行賽將達90場，球季橫跨2021年至2022年，例行賽從今年11月27日熱戰到明年5月1日。

11月27日開幕戰，聯盟即安排強強對決戲碼，由台灣籃壇老牌勁旅台啤英熊主場迎戰南台灣新興強權高雄海神，台啤英熊今年頂著SBL二連霸光環兵分兩路進軍T1聯盟，陣中擁有多名國手，早被外界視為奪冠大熱門，而高雄海神雖在今年才成軍，但立即大手筆網羅旅外國手胡瓏貿領軍，另獲SBL九太科技主力班底于煥亞、李漢昇、余純安等人助拳，奪冠聲勢同樣驚人。12月31日聯盟也安排精彩的跨年大戰，屆時開幕戰的對戰組合將主客易位，由高雄海神主場迎戰台啤英熊踢館。

除了開幕戰、跨年戰重頭戲，過往農曆年節期間，國內體育賽事幾乎全數休兵，但T1聯盟秉持創新精神，元年首季就推出「春節大戰」，預計在大年初五、初六(明年2月5、6日)安排2場精彩賽事，桃園雲豹將在主場分別對上高雄海神和台中太陽。聯盟賽務長賈凡表示：「T1聯盟勇於求新、求變，立志成為國內最完善的職籃聯盟，球員們也都展現職業態度，犧牲農曆年節休息時間，為球迷提供秀味十足的籃球饗宴。」

隨著T1聯盟元年例行賽賽程公布，各球團的門票銷售也預計在10月底陸續啟動，相關動滋券的配套方案，各球團也都積極規劃中，詳細的門票銷售訊息請密切關注各球團發佈訊息。