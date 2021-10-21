德國軟體商SAP第三季營收年增5％至68億歐元，由雲端業務營收大增20％至28億歐元帶動，反映其面對Salesforce和甲骨文等勁敵更有競爭力。每股獲利年增2％至1.74歐元。執行長克萊恩有信心SAP能渡過新冠疫情不確定性和供應鏈中斷等困境。