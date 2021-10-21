SAP Q3雲端業務營收大增20％ 22:012021/10/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國軟體商SAP第三季營收年增5％至68億歐元，由雲端業務營收大增20％至28億歐元帶動，反映其面對Salesforce和甲骨文等勁敵更有競爭力。每股獲利年增2％至1.74歐元。執行長克萊恩有信心SAP能渡過新冠疫情不確定性和供應鏈中斷等困境。 《國際金融》雀巢績優撐腰 歐股收高0.32％ 《國際產業》營收未達標 IBM盤後下挫逾4％ #SAP #雲端 #億歐 #大增 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦金現增中籤率9％ 潛在套利空間1.59萬元 16:072021/10/21 財經 櫃買大戶 Q3增逾三成 04:102021/10/21 證券．權證 宏碁泛亞市場增溫 供需缺口至少五成 04:102021/10/21 產業．科技 精誠 前三季營收寫同期新高 04:102021/10/21 證券．權證 前三季僑外資來台 大減三成 04:102021/10/21 財經要聞 《科技》三星連莊全球最佳品牌No.5 品牌價值增2成 16:162021/10/21 財經 陸股、科技ETF 大反攻 04:102021/10/21 投資理財 恒大物業不賣了 宣布終止與合生創展200億港元交易 12:342021/10/21 兩岸 恒大出售恒大物業失敗 今復牌雙雙慘跌 11:002021/10/21 財經 《港股》恆大復牌重挫 恆指疲軟收黑 16:502021/10/21 財經 微軟南崁購地 擬設雲端中心 04:102021/10/21 財經要聞 財經熱門新聞 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 這檔上市半年飆6倍 他抽中竟放到忘記 回頭看暴賺百萬嗨爆 - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 互億美化財報遭約談！老三去年才跳票百億 神秘營造巨頭現蹤 - 財經 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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