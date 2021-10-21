惠普（HP）執行長羅爾斯（Enrique Lores）20日表示，全球供應鏈瓶頸與晶片短缺對於該公司帶來的衝擊更勝於同業，而他預期相同狀況恐延續至明年上半年。

羅爾斯周三接受財經網站MarketWatch線上訪問時表示：「我們看到需求持續強勁，積壓訂單大增情況恐持續至明年。」 據研調機構顧能（Gartner）與IDC報告顯示，全球電腦第三季出貨量成長1％～4％，但惠普出貨量卻下滑約6％，甚至把產業龍頭地位讓給聯想（Lenovo）。

羅爾斯將業務放緩歸結於兩大原因。首先，疫情帶動在家辦公與上學趨勢，使得桌上型電腦需求暴增，但供應鏈受阻卻大幅影響生產進度。其次，零組件供應持續短缺，此問題料將延續至明年上半年。

儘管供應鏈隱憂揮之不去，但惠普周三發布2022年財測優於預期，同時宣布加發股息計畫。惠普預估，明年調整後的每股盈餘（EPS）將介於4.07美元～4.27美元。惠普預期2022年可望創造至少45億美元自由現金流並打算百分百回饋給股東，因此將年度股利提高29％至每股1美元。