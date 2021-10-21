冬季臨近，煤炭供應與價格飆升問題已然嚴重到足以動搖國本。大陸國家發改委19日才召集重點能源企業開會，要求釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，強調將運用「價格法」所規定的一切必要手段，對煤炭價格實行干預措施。包括國家能源集團等四大煤炭企業也立刻響應「保供穩價」政策，21日先後公佈限價令。

第一財經報導，2021年下半年以來煤價失速狂飆，公開資料顯示，以秦皇島港5500大卡動力煤價格來說，近期最高一度來到每公噸人民幣（下同）2577.5元，為上年同期三倍以上，明顯超過合理上漲範圍，發改委不得不出面控制煤炭價格。

報導稱，在發改委重話強調「保供穩價」後，包括國家能源集團煤炭經營公司、晉能控股集團、中煤集團及伊泰集團四家煤炭集團21日都宣布限價。

以國家能源集團旗下的煤炭公司來說，承諾今冬明春供暖季期間，5500大卡動力煤平倉價每公噸在1800元；5000大卡動力煤平倉價在1500元以下；4500大卡動力煤平倉價在1200元以下，價格大幅下調。