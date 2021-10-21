富邦悍將于森旭。（富邦悍將提供）

自4月8日後就不知勝投是何滋味的富邦悍將投手陳仕朋，21日先發面對味全龍，雖然先挨郭天信陽春炮失分，但隊友于森旭在7局上敲出適時安打逆轉，終場富邦以2比1勝出，也讓陳仕朋終於拿下相隔196天的勝投。

陳仕朋4月8日面對中信兄弟繳出7局無失分好投，奪下本季首勝後就一勝難求，賽前是8連敗狀態，本季1勝11敗，暫居聯盟「敗投王」。

今天陳仕朋先發迎戰龍隊，前5局雙方都沒能得分，0比0僵局在第6局被郭天信陽春炮打破，但7局上富邦立刻展開反攻，林益全內野安打開啟攻勢，2出局滿壘時于森旭敲出左外野適時安打，一棒打回2分，幫助球隊取得2比1超前。

陳仕朋用91球投7局退場，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2保送，唯一失分就是挨郭天信陽春炮，接手的優瑪、曾峻岳都力保不失，也讓陳仕朋奪下本季第2勝。

至於龍隊離台倒數的鋼龍此役同樣繳出7局失2分的優質先發，但7局滿壘被敲安成為勝負分水嶺，鋼龍吞下本季第7敗（另有4勝）。