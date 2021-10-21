美國空軍宣稱，近日有多架B-1B戰略轟炸機部署到位於印度洋小島上的迪戈加西亞基地，這是近15年來該轟炸機第一次進駐該基地，美軍未提供有關的B-1B數量和停留時間等細節。這幾年來美軍擴大對印太地區的戰略武器部署，其中包括核潛艇、戰略轟炸機、隱形戰機與陸基導彈等等，外界認為這是逐步加強對中國的威懾力量。

《環球時報》引述美國《空軍雜誌》報導稱，來自南達科塔州埃爾斯沃思空軍基地第28轟炸機聯隊的多架B-1B戰略轟炸機，以及大約200人10月17日降落在這個印度洋小島上。作為太平洋空軍轟炸機特遣部隊任務的一部分，這是B-1B最近15年來首次在迪戈加西亞海軍支援設施行動。

報導稱，迪戈加西亞是英屬印度洋領地和查戈斯群島的一部分。它和關島的安德森空軍基地一樣，是美國在印太地區軍事行動的重要戰略基地。美國空軍以該島為基地，向中央司令部的作戰區域派遣轟炸機。

美國空軍近日將多架B-1B戰略轟炸機部署到位於印度洋小島上的迪戈加西亞基地，這是近15年來該轟炸機第一次進駐該基地。（圖／USAF）

報導提到，美國空軍2020年引入「轟炸機特遣部隊」，作為在美國本土外保持轟炸機存在的替代方案。從那時起，B-1B、B-2和B-52等都在不同時間部署到印太地區。B-2轟炸機最近一次部署到迪戈加西亞是在2020年8月，而B-52是在2020年1月。

在B-1B抵達前，美軍以C-17A運輸機先將一批保障物資運抵迪戈加西亞基地。（圖／USAF）

另據美國《軍隊時報》報導，這次部署再次提升了美國轟炸機在這座英屬環礁上的存在。美國軍方將迪戈加西亞作為在印太地區開展行動的戰略要地，在過去兩年內，現役的所有3型轟炸機都進駐該基地。

報導強調，B-1B不攜帶核武器，但擁有美國空軍最大的制導和非制導常規武器。埃爾斯沃思基地的發言人也沒有提供此次部署的B-1B轟炸機數量以及將停留多久等細節。