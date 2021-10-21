城中城主要逃生幹道，就日大位在三角窗、紅色牆面後方，低樓層逃生門今年3月被切走變賣，14日大火濃煙從逃生梯一路向上竄蔓延，害高樓層46位居民逃生不及遭嗆死。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

一支鹽埕區居民組成的探險隊，去年農曆七月進入時，還清楚記得7樓以下都還有防火門。（探險隊提供／袁庭堯高雄傳真）

居民指控，主委李太明去年12月經里長林富傳指派上任。（探險隊提供／袁庭堯高雄傳真）

居民指控，李太明控制大樓財務，到處收費，每期財報表仍是赤字。（居民提供／袁庭堯高雄傳真）

居民指控李太明把城中城一樓隔間（箭頭處）租給拾荒者堆大量雜物，結果失火時反助長火勢延燒。（居民提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火案，目前檢方仍在追查起火原因。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火濃煙無防火門阻擋、一路上竄至高樓層導致46名住戶逃生不及嗆死，媒體瘋傳「防火門多年前早就遭竊」，但住戶陳姓男子出面怒斥鬼扯，踢爆今年初才親眼目睹遊民公然竊走大樓多面防火門變賣，主委兼管理員李太明包庇且失職，陳男痛批「若防火門都還在，就不會死那麼多人！」。

城中城主要逃生梯位於府北路、大友街交叉口三角窗，大火從一樓茶具行開始延燒，濃煙循此梯一路上竄無門阻擋，直接灌入各樓層，7至11樓住戶奪門而出時直接嗆死。

「整棟大樓最後的防火門都被他們偷光！」父母雙亡、死裡逃生的陳先生指控，今年三月時，一名綽號「宗仔」的遊民帶著乙炔工具及氣瓶大搖大擺到管理室「報到」，當時「宗仔」看到做鐵工的他還問「你會不會用這個？」，他覺得怪異直接拒絕。沒想到，大樓最後2至6樓的防火門，全被「宗仔」等人從二樓窗口偷運出去變賣。至於另兩座逃生梯、高樓層防火門究竟是何時、由誰偷走，則不可考。

陳先生痛批，主嫌黃格格的郭姓男友蝸居一樓至少一年，他也熟知「宗仔」出入城中城做什麼、誰授意。李太明縱容城中城公設被人偷光殆盡，連百貨公司當年留下的金屬裝潢物件也不放過，大火前整棟大樓幾乎被偷到毫無價值。李太明就坐在管理室，有監視器輔助，對於這一切難道會不知情？

一群鹽埕區在地人去年農曆七月組成探險團，半夜12點進入探險。團員表示，他們從管理室旁搭電梯直上7樓，還特地推開逃生門逐層下探，每層樓逃生門都還上鎖，可證明當時7樓以下逃生門都還在。媒體今年1月初進到城中城做專訪，鏡頭也清晰錄下當時還有深褐色逃生門的影像，不少住戶也都指證逃生門今年初時還在。

居民爆料，城中城主委從上一任趙姓女子開始，林傳富就積極介入指派，去年自救會成立、票選新主委沒有結果，林傳富竟直接指派好兄弟李太明上任，大家都覺得莫名其妙也很氣憤。

李太明自從接手城大樓主委後，除了鄰長身分外又自命總幹事及管理員，每月自行請領15000元薪資，四個身分幾乎掌控了大樓的財務運作和事務。

據了解，城中城每月約8萬6500元的管理費收入，加上大樓後方一樓空地自劃6個、每月3500元的汽車位，一樓木板隔間也被租給拾荒者堆雜物，再扣除電梯保養費3500元、垃圾清運費8400元，公共電費8000元，清潔費4000元及他個人薪資，估計大樓每月仍能淨入約9萬元，但今年2至4月財務收支明細表竟還出現赤字。

居民控訴李太明公布的財務報告相當簡陋，根本無法交代金流，氣得不少人不願配合繳管理費抗議，但也因此讓公共事務遲滯更加惡性循環。

居民認為，李太明東搞西搞，把一樓空間出租給人堆滿回收雜物，等同大量引火物，導致大火迅速延燒。睜一隻眼閉一隻眼讓防火門被竊走變賣，擋不住大火濃煙擴散，根本就是瀆職害命。

居民再爆，李太明還霸佔多間廢棄套房，直接換門出租，但卻偷接公用電，不知情的租客另要繳交四五百元水電費。繳不出房租就直接用強力膠封鎖孔。大火後媒體重回現場採訪租客，租客攤開租屋契約給媒體拍攝，房東欄位竟出現李太明總幹事的印章，才讓整起事件曝光。經查，李太明確實沒有城中城任何產權。

「子虛烏有的事情不要誣賴我」對面上述指控，李太明全盤否認，強調都是不實指控，也保證絕對沒有利用大樓資源對外收錢。這件事情已經牽連太大、太廣，一切交給司法調查。

「這個里，林傳富說了算！」另一名資深里民指控他下午兩點才睡醒上班，要他服務很難，消防局安檢也不見他陪同。大火後面對媒體說一套感人肺腑的故事，實際上除市長陳其邁到場時他有出面陪同，其餘時間都神隱，連醫院傷者都沒去關心，「無利不談」、「對他不予置評」。記者致電林傳富求證相關事實，林傳富回說「很忙，等下再打」，隨後就不接電話。