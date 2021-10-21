大陸銀保監會首席檢查官王朝弟21日表示，9月末大陸銀行業不良貸款餘額為人民幣（下同）3.6兆元，不良貸款率1.9％，較為第二季不良率的1.86％有所上升。王朝弟表示，受疫情衝擊或延期還本付息政策到期影響，不良資產反彈壓力仍然較大，第四季壞帳可能進一步攀升。

中國網報導，王朝弟是21日在國新辦舉行的第三季銀行業保險業資料資訊暨監管重點工作記者會上做上述表示。

他稱，目前銀行保險機構風險抵禦能力持續增強，風險整體可控。他並披露，截至9月末，中國銀行機構撥備餘額7兆元，備抵呆帳覆蓋率192.4％。商業銀行資本適足率14.8％，保險公司綜合償付能力充足率243.7％，核心償付能力適足率231％。

此外，9月末中國銀行業境內總資產年增率達8.2％，保險業總資產年增達12.8％。

此前資料顯示，6月末中國銀行業不良貸款餘額3.5兆元，不良貸款率1.86％，較年初下降0.08個百分點。