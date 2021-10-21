遠傳電信總經理井琪表示，5G服務不僅僅只是5G行動服務，更多5G服務其實是在B2B市場，遠傳目前已在五縣市12個衛生所提供5G遠距診療，預估年底前達到10個縣市36個衛生所。遠傳總目前全台5G網路已達到90％人口覆蓋，年底將蓋滿9000座，2022年達到97％人口覆蓋及超過1萬座的基地台，傾全力加速5G網路建設。

井琪強調，5G服務不僅僅只是5G行動用戶，以遠傳在偏鄉協助各縣市遠距診療為例，不僅不收月費，而且是在做公益，希望在拉近城鄉差距盡一份心力，未來將拓展至偏鄉教育市場。

台灣5G資費相較於日本、南韓、美國、中國都要來得便宜，且台灣的5G建設加速再加速，網速全球排名名列前矛，以Opensignal最新公布的「全球5G行動網路體驗報告」為例，2021上半年評選全球電信商5G服務帶給用戶的體驗排名，遠傳在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一。