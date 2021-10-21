英國國民保健署協會（NHS Confederation）以確診和住院人數增加為由，呼籲政府恢復實施部份防疫限制，包括在人群聚集和封閉空間內強制戴口罩等，否則新冠疫情可能讓英國陷入「冬季危機」而令醫療系統承受難以負荷的壓力。