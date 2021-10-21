英國國民保健署協會呼籲恢復部份防疫限制 22:092021/10/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國民保健署協會（NHS Confederation）以確診和住院人數增加為由，呼籲政府恢復實施部份防疫限制，包括在人群聚集和封閉空間內強制戴口罩等，否則新冠疫情可能讓英國陷入「冬季危機」而令醫療系統承受難以負荷的壓力。 全球7成國家放寬國門管制 公衛專家促 邊境解封救經濟 產銷履歷黑豆漿送弱勢國中生 嘉縣2100名學生營養加分 #英國 #國民 #協會 #呼籲 #部份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本將放寬餐飲管制 專家示警：病毒仍潛藏社區 20:552021/10/21 國際 遠傳前進偏鄉 啟動苗栗5G遠距診療 04:102021/10/21 財經焦點 中鴻11月份內銷盤價持平 外銷部份地區每公噸最大調降20美元 14:292021/10/21 財經 與紐西蘭達成自由貿易協議 英國距CPTPP更近一步 13:362021/10/21 國際 醫療再升級 3D內視鏡手術治乳癌減痛縮時傷口小 11:432021/10/21 健康 精障者犯罪 偵審中可緊急監護 04:102021/10/21 社會新聞 陸專家再呼籲 第四季應降準兩碼 12:302021/10/21 財經 美議員籲積極立法 庇護港人和維吾爾人 04:102021/10/21 話題觀察 竹竹併議題引熱論 蔡惠婷指竹市突破教育困境不用等升格 14:322021/10/21 政治 台商在陸打陸製疫苗 陸委會：回台都可以補登 17:092021/10/21 財經 池上米之谷捐百包精品良米供義賣 關山慈濟醫院：不知如何標價 11:322021/10/21 寶島 財經熱門新聞 這檔上市半年飆6倍 他抽中竟放到忘記 回頭看暴賺百萬嗨爆 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 單身女「克制不了買房衝動」卻喊等機會 內行狂勸殘酷理由 - 財經 億萬富翁出現！ 威力彩5.9億頭獎一注獨得、獎落雲林 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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