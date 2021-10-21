有「鋼琴王子」之稱的大陸鋼琴家李雲迪嫖娼被北京警方依法行政拘留中。李雲迪過去經歷輝煌，五登央視春晚，也曾受聘音樂學院副院長和教授，此外，李雲迪的微博的認證身份更多，包括國際鋼琴家、重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席。

就在通報發布前近半小時，北京市公安局官方微博「平安北京」便發文，寫道「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」，疑似暗指李雲迪嫖娼一事。

李雲迪的最新動態顯示，10月21日中午，他仍在社交平台為參與錄製的《披荊斬棘的哥哥》做宣傳。

公開資料顯示，李雲迪1982年10月7日出生於重慶，鋼琴演奏者。2000年18歲的李雲迪獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍。2001年首登中央電視台春節聯歡晚會舞台；與德國DG唱片公司簽約並發行首張古典音樂專輯《蕭邦精選》。

李雲迪曾於2012年受聘四川音樂學院鋼琴研究院副院長和教授。李雲迪2021年五登央視春晚。2021年8月12日，參加音樂競演節目《披荊斬棘的哥哥》。

2007年，李雲迪獲「中國十大青年領袖」「全國五四青年大使」以及「深圳義工形象大使」等榮譽稱號。