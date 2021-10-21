中國人民銀行行長易綱21日在2021金融街論壇全球系統重要性金融機構會議上的視訊發言時稱，統籌實施貨幣政策和宏觀審慎政策，穩健的銀行體系離不開穩定的貨幣政策環境，保持正常貨幣政策，保持利差水平處於合理區間，有利於促進銀行體系更好地為實體經濟增長服務，也有利於維護金融穩定。

綜合陸媒報導，易綱稱，人行一直積極推動綠色金融相關工作，正在研究推出碳減排支持工具，向符合條件的金融機構提供低成本資金，支持清潔能源發展。穩健的銀行體系離不開穩定的貨幣政策環境，過去幾年大陸銀行業不良貸款處置工作力度很大，對於化解信貸周期風險起到了很大作用。

易綱指出，銀行收入的穩定增長為不良貸款核銷提供了有力支撐。現階段，利息收入在國內銀行業收入中仍佔有較大比重，保持正常貨幣政策，保持利差水準處於合理區間，有利於促進銀行體系更好地為實體經濟增長服務，也有利於維護金融穩定。

他又說，支持綠色低碳發展是未來一段時期金融領域的重點工作，系統重要性金融機構可發揮巨大作用；目前全國性的碳市場已經開始運行，人行也正在研究推出碳減排支持工具。

他表示，過於複雜的金融業務和產品設計會干擾風險定價並加速風險傳染，大陸金融業堅持分業經營，混業程度和業務複雜性相對較低，經營總體穩健。未來人行將繼續堅持分業經營的基本格局，強化風險隔離體制機制建設，維護金融系統穩定運行。