大陸國家發改委等部門21日公布「關於嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見」。「意見」提出，針對國內外領先企業，適時修訂節能標準，加強節能降碳工藝技術開發，推動高能耗企業實施技術改造。

新浪財經報導，發改委指出，將整合已有政策工具，加強財政、金融、投資、價格等政策與產業、環保政策的協調配合，運用市場化法治化方式，穩妥有序推動重點領域節能降碳。

此外，避免「一刀切」管理和「運動式」減碳，確保產業鏈供應鏈安全和經濟社會平穩運行。到2025年，通過實施節能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業和數據中心達到標竿水準的產能比例超過30％；到2030年，重點行業能效基準水準和標杆水準進一步提高，達到標杆水準企業比例大幅提升，行業整體能效水準和碳排放強度達到國際先進水準，為如期實現碳達峰目標提供有力支撐。