用五倍券加上現金消費，再度爆發不找零爭議！一名女網友抱怨，她到彰化知名肉圓店消費800元，店家表示收卷但不找零，於是給店家「500卷+1000元現金」，但對方只找她300元，女網友糾正應該要找700元，竟被對方說「用卷換現金」，讓女網友氣炸。

「真的買的很不爽！！！」，女網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》發文表示，買了13顆肉圓+3個湯，總共800塊，店家表示有收卷，但不找零，於是原PO拿一張500卷+1000現金給對方，應該要找回700元現金，但對方只找了300元。

原PO表示應該要找700，但對方卻指她「用卷換現金」，於是原PO表示「如果你不會算沒關係，你現金還我，我肉圓+4顆湊1000卷」，結果也對方不願意，還跟旁邊其他店員碎念，氣得原PO說：「如果你不想收卷，你還我，我拿現金給你！」，更說對方「自己算數有問題，不檢討，檢討客人....如果不會算數，你就直接說不收不就得了！」。

其他網友也紛紛回應：「很多人遇到券之後，腦袋就打結了」、「總共800，500用券購買，300用現金1000購買，所以要找700元現金！請問有那麼難懂嗎…那個店員真的不能當櫃檯收銀員欸」、「發現有幾樓的邏輯一樣障礙～政府就是發各種面額供消費使用。無法找零超過面額用現金補上而已。

某幾個一直執著在版主有1000現金怎麼還給卷。」、「分兩次給，她的邏輯會比較好轉過來」。

還有網友說：「13個肉圓+3碗湯要800，肉圓有摻金箔嗎？」、「肉圓有這麼貴嗎？13顆肉圓3個湯要800？包的是和牛？」、「現在一顆肉圓最便宜的也要$45耶，一顆$50也不在少數，很可怕的物價」。