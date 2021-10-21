內政部部務會報今日通過《公寓大廈管理條例》修正草案。其中，為強化老舊建物安全維護管理機制，針對1995年「公寓大廈管理條例」施行前的老舊危險公寓大廈，規定地方主管機關得委託專業機構協助這類建物，限期成立管理組織，未依規定成立者並訂有罰則。此外，增訂協助既有社區加裝電動車輛充電系統的規定，使充電樁的裝設管理步入正軌。本修正草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。

內政部表示，在1995年6月29日《公寓大廈管理條例》施行前，已取得建造執照、興建完成的老舊危險公寓大廈，多數沒有成立管理組織，協助共用部分修繕、管理與維護、公共安全檢查、消防安全設備檢修等工作，因此，研修「公寓大廈管理條例」。

內政部統計，全國仍有8506棟沒有管委會，修法後除要求這類老舊建物，限期強制成立管理組織並訂定罰則外，也規定直轄市、縣（市）主管機關，得委託專業機構協助公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，並可補助成立費用；至於老舊危險的認定要件由中央主管機關另行公告。

此外，為協助公寓大廈設置充電系統的需求，這次修法也新增在既有社區裡加裝電動車輛充電系統，應請台電進行事前專業評估，並降低召開臨時區分所有權人會議成案門檻，以利協助社區凝聚社區裝設共識。另為使公寓大廈住戶的權益能獲得足夠保障，要求管委會應提報自主維護管理計畫、投保公共意外責任保險，並訂有保險費負擔及差額負補償責任，以及違規罰則等，以確保未來用電安全。

內政部指出，「公寓大廈管理條例」修正草案，將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議，以強化國內公寓大廈公共安全與居住品質。