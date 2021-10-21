近期英國病毒學家發現一株名為「AY.4.2」的變種病毒，可傳播性似乎比Delta變異株高出10%~15%，引起關注。前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，新冠病毒會持續突變是很正常的，可從三個指標判斷，不用急著替「AY.4.2」冠上大魔王的封號。

林氏璧在臉書發文表示，英國單日新增確診案例創下7月中全面解封以來新高，有報告指出變種病毒AY.4.2，近來占了全部定序出病毒的6%，有增加的傾向，但其實美國及丹麥早在7月就曾發現AY.4.2的存在，也並未造成大規模感染。

林氏璧強調，新冠病毒會持續突變是很正常的，AY.4.2是否成為新一代大魔王應該考慮三點，一是「是否傳染力較高會取代原本的病毒株？」，二是「是否會影響到疫苗或是單株抗體藥物的效力？」，最後是「重症比例會不會較高？」以現況來看，這三點不會馬上有答案，必須要持續觀察後續變化。

林氏璧也指出，AY.4.2包含A222V和Y145H兩種突變，之前都分別出現在別的變種病毒過，「但沒有造成非常大的病毒特性的改變」，認為英國近期確診增加也不一定與單一病毒株有關。

林氏璧從另一個角度分析，如果AY.4.2真的如此重要，那世界衛生組織（WHO）會將它提升為「需留意變異株」（Variant of Interest，VOI），甚至是高關注變異株（Variants of Concern VOC），但目前並沒有升級的動作。