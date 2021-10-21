慈濟早期向台灣農林買下三義茶園土地，改採用自然農法經營、管理茶園，去年起又與中興大學技轉的台茂奈米生化公司合作，以「枯草桿菌」益生菌，讓茶葉產量明顯提升三倍以上，成為全台不用化肥、農藥、除草劑及動物用鈣的茶園，並於21日發表共同的執行成果。

慈濟旗下三義茶園，總面積27.25公頃，負責管理三義茶園的陳忠厚表示，慈濟當初向台灣農林買下三義茶園土地，原本要興建台中慈濟醫院，但因用地變更作業拖延，又碰上921大地震，證嚴法師將所有資源，都投入災後重建的希望工程；後來，台中慈濟醫院的院址，已設在台中潭子，三義茶園土地，改作為第三世界國家耕作模式的示範場域，提供第三世界國家農耕參考。

陳忠厚說，三義茶園種茶，因慈濟是修行團體，不殺生，所以，農藥不能用，最重要的是，動物性肥料也不能用，讓茶樹碰上施肥的瓶頸。經人介紹，台茂奈米生化公司免費贈送奈米鈣肥料試用，一開始，他有點懷疑，先用一塊小面積，試用奈米鈣肥料後，結果，原採收茶菁只有5、600台斤，大增至二千多台斤，才證實台茂所講的奈米鈣是真的有用。 中興大學副校長黃振文表示，有機農業做起來很辛苦，並說三義茶園去年起，又施用興大技轉給台茂奈米生化公司的「枯草桿菌」益生菌，可促進植物生根，根愈多，吸收營養愈多，植物長得愈好。

黃振文強調，慈濟是環保志業，很多人只看到慈濟人撿可回收垃圾，但三義茶園施用「枯草桿菌」益生菌，不僅可增產，還可讓民眾喝茶更健康。由中興大學技轉的台茂奈米生化，以「枯草桿菌」益生菌，讓茶葉產量明顯提升三倍以上，讓三義茶園成為全台不用化肥、農藥、除草劑及動物用鈣的茶廠。

黃振文長期帶領興大植病系、農藥殘留檢測中心的專家，收集台灣各地的土壤與植物樣本，篩選出多株促進作物生長、抵抗病蟲害、降解農藥殘留的益菌微生物。在科技部支持下執行「益菌微生物體於農業之應用」計畫，開發出健康保健、作物安全、循環農業、畜禽產養殖及水產養殖等多元應用的枯草桿菌系列菌系。台茂董事長林冬霧指出，在極端氣候衝擊下，作物遭遇持續暴雨、持續高溫後，容易發生病害，農民使用添加微生物的植物保護用製劑，加強作物的抗病及抗逆境能力，能大幅提高存活率。