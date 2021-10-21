韓國女星韓韶禧（韓素希）在創下驚人收視的電視劇《夫妻的世界》中，將介入婚姻的女二表演得淋漓盡致，更以女神級外貌被封為「最美小三」，人氣也隨著收視扶搖直上。最近韓韶禧在新劇《以吾之名》和男星安普賢有19禁全裸床戲，大尺度引起熱議，但她事後透露開拍前不知情，中途才被加戲；誇張真相曝光後劇組被網友痛批，直言「超不尊重人」。

韓韶禧在《以吾之名》中一改先前艷麗小三形象，變成一名女打仔，有大量激烈的武打戲；但除了武打戲，在完結篇中還有激情床戲，韓韶禧和男星安普賢全裸上陣，還有「觀音坐蓮」的姿勢，19禁超大尺度畫面播出後，馬上在韓網間被瘋狂討論，韓韶禧火辣身材更是辣爆。

最近韓韶禧在新劇《以吾之名》和男星安普賢有19禁全裸床戲，大尺度引起熱議。(圖/ 摘自Netflix)

許多粉絲起先認為韓韶禧演出這種情節不意外，但韓韶禧接受韓媒《韓國經濟》訪問時，被問到有關床戲的事情，卻坦言自己在拍攝中途才知道有這場19禁床戲，還說有特地和導演、編劇討論，基於劇情需求和讓角色呈現更完美，最後被說服，才有這場討論度爆表的床戲。

儘管韓韶禧接受導演和編劇的說法，還是把劇集完美演完，但網友卻對劇組的說法不領情，紛紛留言痛批，「拍戲的時候發現是騙局」、「韓韶禧都會受到這種待遇，那其他無名演員不知道多慘」、「沒有事前講好，拍攝一半才說，女演員真的衰」，有收看電視劇的觀眾更直言，「床戲出現的非常突然，也沒有必要」。