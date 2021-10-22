高雄市鹽埕區「城中城」社區14日凌晨發生大火，造成46人死亡。行政院今天晚間發布新聞稿指出，為悼念罹難者，22日全國降半旗1日。

城中城大火造成46死、41傷，創下高雄火警史上傷亡最慘重紀錄。行政院發言人羅秉成晚間透過新聞稿表示，為悼念14日高雄市城中城罹難者，政院宣布全國各機關、機構、學校於明天降半旗1天，稍早也已通知各機關學校。

總統蔡英文、行政院副院長沈榮津明天也將出席在高雄舉行的「城中城大樓火災罹難者聯合公祭」。（編輯：蘇龍麒）1101021