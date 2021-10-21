電力與天然氣價格大漲，令歐洲能源供應商掀起一波倒閉潮。蘇格蘭電力（Scottish Power）公司執行長安德森（Keith Anderson）21日警告，除非政府盡快調整能源價格上限、允許業者反映成本，否則英國能源市場恐面臨「大屠殺」慘況，光下個月便可能有至少20家供應商倒閉。

英國能源主管機關Ofgem為能源價格設定上限，每年審查兩次，下次審查時間為明年4月。

自9月初以來，英國已有12家能源公司被迫關門。安德森呼籲，英國政府應盡快審查能源價格上限，如此一來，能源供應商才能將新增成本反映在電價上頭。若政府不快點介入的話，即便是財務體質與名聲良好的業者都可能難逃倒閉命運。

電力與天然氣價格飆漲，原因包括亞洲需求居高不下、歐洲風力發電驟降，加上先進國家致力於減碳、天然氣成為最佳替代來源等。但能源價格飆漲卻令供應商營運岌岌可危，畢竟這些企業無法任意將成本轉嫁給消費者。