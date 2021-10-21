DIOR 2021早春系列以迪奧先生於 1951 年帕德嫩神殿遺址前拍攝的高訂做 品為靈感，21日於具希臘風情的大同大學尚志教育研究館圓頂下，舉辦預覽活動，除邀請徐若瑄、蔡依珊、黑嘉嘉等人一同欣賞，也特邀奧運國手文姿云、王冠閎一同演繹本季運動感的希臘風情服裝，經常一同出席時尚活動的兩人的緣分，讓文姿云開玩笑說「搞不好以後，真的會變成一對姐弟。」

王冠閎出席DIOR 2022 早春度假時裝系列預覽活動。（DIOR提供）

此次出席活動，文姿云以海軍來外套搭配白色襯衫、同色系五分褲，平時多穿熱褲的她，意外地發現自己可駕馭這種長度，過去曾入手品牌小配件的她，表示近期剛好想買大一點的包款，一看到此次搭配的Book托特包，直說「這是我的夢幻包款，超想帶回家的，但要買的話要再努力一點。」而作為本次活動唯一男嘉賓的王冠閎，笑說能夠跟多位女神同台很榮幸，謙虛道「還不到男神的程度。」近期嘗試成熟路線的他，以格紋西裝外套搭配黑襯出席，「我很喜歡黑色襯衫，穿起來很顯瘦，因為我不是很高，顯瘦的穿著可以讓比例看起來更好。」

蔡依珊出席DIOR 2022 早春度假時裝系列預覽活動。（DIOR提供）

名媛蔡依珊則以紗質拼接白襯衫內搭運動風內裡，小露性感，平時就會瑜伽健身的她，對於身上這套具挑戰性服裝，唯一讓人不安的只有「怕著涼！」但如此性感的尺度老公是否會有意見，蔡依珊高EQ回答「這次主題有說到尊重女性，打扮讓我有自信，覺得自己美麗、自信更重要。」

徐若瑄出席DIOR 2022 早春度假時裝系列媒體預覽活動。（DIOR提供）

黑嘉嘉出席DIOR 2022 早春度假時裝系列預覽活動。（DIOR提供）

本季DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri以女神雅典娜命名的古城發表早春系列，運用突顯腰部曲線的褶襉、女神式袍裝以輕盈面料與手工細膩雕琢的褶襟，形塑空靈飄逸和明暗競逐間的流動感，擬態神祇雕像中的身形。