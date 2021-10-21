曾著作《空想科學研究所》一書的日本漫畫家兼明治大學講師的柳田理科雄，經常以空想科学的角度考察各種在漫畫、動畫、特攝當中的諸多特技場面演出在現實中是否可行。日前他以人氣動畫《鬼滅之刃》「炎柱・煉獄杏壽郎」豪快吃下的便當為考察對象，觀察出幾項「事實」。

柳田計算，煉獄在故事中的「無限列車」上，漫畫版吃了11個、電影版吃了13個便當，並頻喊「好吃！」煉獄吃的是「上等牛鍋便當」，價格為「36銭」，柳田根據當地銀行資料推算，在《鬼滅》故事背景大正時代當時，1日圓約為現在的4千日圓（約台幣980元），煉獄所吃的36銭便當等同現在的1440日圓（約台幣352元），而買13個的話需要1萬8720日圓（約台幣4586元），也不算是小數字。不過今年6月有當地超市推出同款「牛壽喜燒便當」，一個要價1980日圓（約台幣484元），比柳田算出的還要貴一些。

柳田同時考察了便當熱量問題，他以國民牛丼店「吉野家」所販賣的「牛壽喜燒鍋膳」1個含982卡路里來算，煉獄吃的13個便當共1萬2766卡路里，相當於成人男性5天的卡路里攝取量。