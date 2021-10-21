《盧秀芳辣晚報》

台灣基進陳柏惟罷免投票，倒數計時，台灣國創辦人王獻極日前在臉書貼文指出，他和台灣國成員到大甲鎮瀾宮報到，稱筊杯獲得「國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠」。中天新聞對此進行街訪，問民眾的看法，結果，最多民眾選「哈哈哈！笑死了，媽祖會失眠？」以及「黑白講！政治不要扯神明好嗎？」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》針對此進行街訪，有一個男生說，「笑死了，媽祖會失眠，就覺得這句話很有趣吧。」另一個男生則表示，「感覺神明不會管這個吧(罷免案)，祂應該蠻忙的，很多人想要找祂，祂應該不會為了這個失眠，不然祂要失眠很久吧。」「我相信媽祖可以完成人家的願望，我相信祂自己也可以解決失眠的問題啦！」

一位先生則酸說：「我就問，媽祖有跟你說不要講幹話嗎？」一位先生也說，「那我覺得更荒謬，他憑什麼利用媽祖的立場來講這件事情呢？」還有人直言，「黑白講，政治不要牽扯到神明。」

甚至有一個男生質疑說，「祂連睡都不用睡，為什麼會有失眼的問題？祂是神嘛！所以感覺24小時都已經在工作，哪有可能會有失眠的問題 ？」