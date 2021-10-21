39歲大陸知名鋼琴家李雲迪早前傳出參與綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》無端被打馬賽克，原以為是後製出包，想不到晚間上演大反轉，北京公安局在微博證實李雲迪涉嫌嫖娼被行政拘留，消息震驚各界。曾與李雲迪傳出同性緋聞的王力宏，在第一時間其微博也被粉絲賀喜留言灌爆，開心男神終於洗刷性向疑雲。

李雲迪2000年在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中獲得金獎，成為有史以來最年輕的獲獎者，高貴優雅形象與傑出的音樂天賦讓他深獲大票樂迷支持。而他的感情世界神秘又低調，2009年曾被港媒報導，他與身形高挑的女伴現身北京，據傳已結婚，女方手上無名指戴著戒指。女子更被爆料名叫華真的紅三代，不僅家境不錯，還頗具政治影響力，後來又傳李雲迪已在2012年與華真離婚。

王力宏8年前曾親自闢謠宏迪戀。(取自王力宏微博)

之後李雲迪在央視春晚與歌壇天王王力宏相識，對音樂充滿熱愛的兩人，也因此傳出同性緋聞，令王力宏困擾不已，2013年曾在微博無奈PO文：「本來是不想寫這個微博因為太無聊了！但後來有太多新聞了，我決定還是自己寫免得真的有人被誤導。我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所以宏迪到底是什麼情況？！或許只是開玩笑，只是娛樂新聞，但我還是希望大家能分辨什麼是真，什麼是胡扯！」

如今李雲迪被證實涉嫌嫖娼被捕，對象是29歲的陳姓賣淫女子，也讓王力宏粉絲相當驚喜，紛紛留言為男神祝賀，開心王力宏終於洗刷性向疑雲，「工具人終於解脫了，粉絲能不興奮嗎」、「這麼多年身邊的朋友問我這件事，我都說的是，時間自會證明，沒想到這一天真的來了」。

巧合的是，王力宏工作室微博也在此時轉發了一則平安北京的反詐騙宣傳微博，並寫下「『花式』反員警叔叔不僅有火眼金睛，唱歌還好聽」，一席話再次掀起粉絲熱烈揣測，認為他好像什麼都沒說，又好像什麼都說了。