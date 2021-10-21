配合振興五倍券，各部會紛紛推出加碼券，每周公開抽籤，總計每人最多有4次中簽機會！目前加碼券抽籤已進行到第二周，幾家歡樂幾家愁，有「天選」尾數連續中籤，也有邊緣人至今都沒被抽到。不少網友直言，「今年比去年難中」。
本周第二輪的加碼券已相繼開出，一位網友在PTT上抱怨，本來滿心雀躍等待第二輪動滋券開獎，但結果還是沒有中，「真的心累」。該網友問道，「我朋友連身份證尾數00都能中昨日藝Fun券，有人也是完全沒中的邊緣人嗎？」
文章曝光後，與原PO同病相憐的網友紛紛刷一排「+1」表示，「我啊，都那些號碼重複開出，根本沒機會啦」、「我QQ，超傻眼啊完美閃避」、「全家都沒有QQ」、「邊緣到炸，哭」。還有人悲憤指出，「開出我的尾數結果是紙本」、「尾碼第一週有中，但那時候還沒登記」。
針對目前抽籤結果，不少網友都認為，今年的加碼券比去年更難中。「覺得今年比去年還難中」、「上次中一堆，這次全倒」、「藝Fun和動滋都中，超爽」、「相較之下去年只有客庄券沒中」。
目前第二輪加碼券剩地方創生券將於周五（22日）開出，如果有要修改第三輪加碼券登記民眾，請於22日23時59分前修改完畢。針對迄今都「槓龜」的民眾，現在登記都還有二輪中籤機會。
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