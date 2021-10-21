美駐華大使提名人伯恩斯在聽證會上有關台灣的證辭

日前在美國參議院提名聽證會上發表證辭的美駐華大使提名人伯恩斯，對中國進行猛烈抨擊引起國際矚目，大陸鷹派媒體《環球時報》為此發表評論稱，伯恩斯在參議院的表態是美國駐華大使赴任前最強硬、也最囂張的聽證發言，相信他到中國後，少不了要碰釘子。

《環球時報》社評指出，拜登總統提名的新任駐華大使伯恩斯出席參議院聽證會時不僅宣稱中國是美國21世紀最大的地緣政治考驗，而且對中國的內外政策進行「幾乎無遺漏」的猛烈抨擊，差不多把華盛頓在過去9個月裡對中國的指控重說了一遍，除了在新疆、香港等問題污蔑中國之外，還聲稱「不能相信中國」，指責中國在阻撓疫情起源調查之外，還表示美國要增加對台售武，把臺灣變成「撬不開的堅果」。他還說，「中國的朋友很少」，「不要高估中國，也不要低估美國的實力」。

社評稱，如此系統地攻擊中國，顯然不是正常情況下一位即將赴任中國的美國大使該做的事情，他的發言展示了美國政治精英層目前對中國的整體敵意。雖然不排除伯恩斯是為聽證過關而專說硬話，到中國以後又會說一些「中美關係如何重要」的話。中國人根本沒必要隨著他的話語節奏揣摩美國人的想法，因為這9個月來中國對拜登政府已經看得夠清楚了。

文章認為，伯恩斯的發言沒有表現出外交官通常具有的工作藝術和分寸感，而是顯得有點愣，還有那麼一點指向中國的傲慢。相信他來中國後少不了碰釘子。因此從他入境那一刻開始，中方就無需給予他除了外交禮儀之外的任何其他客氣。

社評表示，重塑伯恩斯本人對華認識和態度的過程，與中國重塑美國對華打交道方式的過程會是一致的。伯恩斯的發言沒有提出美國對華政策的新招，因此強硬態度宣示顯得有點空洞，參議員們的提問同樣了無新意。而美國現在缺的，恰是壓中國屈服的手段。

社評最後說，北京就用一顆平常心迎接這位美國新大使好了，伯恩斯不具有改善中美關係的積極願望和能量，手中的工具也少得可憐。美國國會和華盛頓政治精英層也要用一顆平常心送伯恩斯赴任中國，既然整個華盛頓都拿不出辦法謀取對華鬥爭的勝利，還能指望伯恩斯做什麼呢？