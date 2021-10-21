塔利班重掌阿富汗政權後，據稱將一名女子青年排球國家隊新秀球員斬首。國際足球總會（FIFA）今天則宣布，已完成第二批共57名阿富汗女子足球和籃球球員相關撤離行動。

「波斯獨立報」（Persian Independent）報導，阿富汗女子青年排球國家隊教練阿夫薩里（Suraya Afzali，化名）受訪時披露，塔利班（Taliban）本月初殺害女排球員哈基米（Mahjabin Hakimi），但這件事沒人知道，因為塔利班威脅她的家人不可洩露消息。

報導說，哈基米原是阿富汗首都喀布爾市立排球隊（Kabul Municipality Volleyball Club）的優秀球員，直到前總統甘尼（Ashraf Ghani）的政府垮台。而就在幾天前，社群媒體上出現哈基米被砍下的頭顱和血淋淋頸部的照片。

根據阿夫薩里說法，阿富汗女排國家隊僅2名球員在塔利班8月完全掌控政權前成功逃離出境，許多阿富汗女運動員不幸仍身處國內，哈基米只是其一。

塔利班上台後便試圖確認女運動員身分及追捕她們，尤其是女排隊成員。阿夫薩里說，塔利班鎖定曾參加國內外競賽且曾出現在媒體節目的女球員。

阿夫薩里指出：「所有排球隊成員和其餘女運動員都身處糟糕處境，活在絕望和恐懼中。每個人都被迫逃離或躲藏過活。」

國際足球總會和卡達政府上週成功將100名阿富汗女足隊相關人員撤離出境，其中除了國家隊隊員還有她們的家屬。

國際足球總會今天又說，經過協調後，他們再協助57名阿富汗難民撤離，主要包括女性和兒童。這群人同樣也是用包機載運至卡達。

本月稍早，國際足球總會還曾協助國際自由車總會（UCI）經由阿爾巴尼亞撤出165位阿富汗難民。

國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示：「我們想向卡達埃米爾與阿爾巴尼亞總理表達誠摯感謝，謝謝他們幫助我們完成人道任務，以及在如此艱難情況下，讓這些足球界成員安全落腳他處所提供的一切協助。」

他還說：「我也呼籲世界各地所有我們在政府和足球界的朋友，幫助我們替撤離者取得居留許可和簽證，好讓他們能在安全無憂的環境下展開新生活。」