臉書今天表示，已與部分法國報紙達成協議，將為在其平台上呈現的新聞內容付費。數個月前谷歌（Google）也宣布，計畫為網路搜索顯示的新聞內容付費。

法新社報導，臉書（Facebook）表示，與數十家全國性、地區性及地方報紙組成的法國綜合報導聯盟（APIG）簽署授權協議，「意味臉書用戶將能在社群中繼續自由上傳和分享新聞，同時也確保我們發行夥伴的版權受到保護」。

臉書表示，明年1月還將推出法國新聞服務Facebook News，「讓大家有專門的空間，從值得信任和聲譽良好的新聞來源獲取新聞內容」。

法國綜合報導聯盟負責人盧埃特（Pierre Louette）表示，這項協議將為聯盟成員帶來「可觀的財源」，「尤其是當中規模最小的」媒體。

根據路透社，臉書並未透露協議的詳細內容。世界報（Le Monde）集團執行長達孚（Louis Dreyfus）表示，臉書已經與世界報就新聞內容的使用簽署授權協議。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101021