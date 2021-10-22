屏東家扶中心21日受贈1台由國際獅子會300D2區贈送的雙廂貨車，典禮現場有本屆總監張邱美嬌帶領國際獅子會團隊成員、家扶扶幼委員、屏東縣政府社會處劉美淑處長、屏東縣工商發展投資策進會總幹事李清聖共同參加，一同見證此公益美行，典禮充滿感恩氣氛。

屏東家扶指出，屏東縣地屬狹長幅員寬闊，全縣33鄉鎮中，山海鄉鎮兼而有之，社工常需要開車進出偏遠鄉鎮或山區訪視、接送孩子、發放物資，而近來疫情期間，社工開著小轎車帶著一包一包的民生物資親自去每戶發送，車程來回好幾趟，將物資發送服務超過1200戶弱勢家庭，讓弱勢家庭感受社會資源進入的溫暖。

值得一提的是300D2區總監張邱美嬌看見社工發送物資到偏鄉的辛苦，特別發起各獅友們，規畫送一台雙廂貨運車，讓家扶社工於每個月發送物資時可一次性完成載運米、油民生物資至偏鄉。

張邱美嬌說，國際獅子會熱心公益，實際參與社會福利服務，這次捐贈這台家扶扶幼專車，具備大型載物空間，馳騁在屏東縣各鄉鎮，能夠展現我們國際獅子會無遠弗屆的愛與關懷。

屏東家扶中心主任傅敏峰除了當場表達謝意，也承諾每個月社工在家扶發放日時，及時將來自各地的愛心物資載送各鄉鎮，提供給逾千戶扶助家庭、2000餘童使用，落實哪裡有需要家扶就在哪裡之精神。