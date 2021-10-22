現在工作這麼難找嗎？一名網友上網抱怨，近期收到工作錄取通知，但月薪就是基本工資24K，而且自己並不喜歡這份新工作的性質，卻為了錢只能去上班，感嘆找不到理想工作。抱怨內容讓其他網友卻難以苟同，認為原PO問題比較大。

原PO在Dcard工作版發文表示，自己從108年畢業後，兩年多沒工作只能向父母要錢，自己都只找到基本工資24K的工作，只能先委屈自己去做做看，還忍不住抱怨服務業低薪又工時長、月休8天，平常都是擺臉色給人看，突然要微笑面對人群「還真麻煩」。

不少網友紛紛留言回應，「那你就在家繼續擺臉色好了，不要出來害老闆」、「沒能力但又想賺錢的有什麼資格做能擺臉色的工作」、「其實我覺得以你的作文能力和態度，給你24k都嫌給太多...」、「先不要討論工作有什麼問題！ 我覺得你的態度才是大問題」。

也有人建議原PO別做服務業，改找不用與人接觸的工作，「怎麼不考慮當作業員」、「像我學店仔畢業認命去園區做技術員，快2年了一個月也有6-7萬啊」、「服務業並不是一昧迎合客人喲，服務業也是有它的專業在的，如果想進服務業的話很歡迎，但請先把心態調整好」。